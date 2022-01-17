中租-KY(5871)旗下中租能源攜手力暘能源，位於屏東的2座太陽能電廠16日分別正式掛錶與開工，共將完成裝置容量198MW。屏東縣長潘孟安表示，此舉讓不利耕作的劣地轉型變綠金，不僅土地可休養生息20年，也增加地主收入、提升在地就業，可共創三贏。

中租-KY自2010年起關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務，2012年進入太陽能電廠融資業務，2014年向中小企業客戶租借農舍、廠房屋頂投資太陽能電廠，2015年成立中租能源，逐步由融資進入電廠投資，建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈。

中租-KY從向中小企業客戶租用廠房屋頂及畜舍，建置屋頂型太陽能電廠，逐步發展小型地面太陽能電廠，從農業用地、灌溉溝渠、漁電共生到大型地面案場，目前已擁有2600座太陽能電廠，總裝置容量超過900 MW。

中租-KY此次攜手力暘能源，16日為分散集結式地面型的屏東佳冬太陽能電廠掛錶、完成與台電併聯送電，此案集結340位地主、459筆土地，裝置容量99MW。位於枋寮的義暘太陽光電案場則同日開工興建，裝置容量99MW、預計明年完成併網送電。

而中租-KY同樣與力暘能源合作打造的台南七股太陽能電廠，已於14日正式開工，經整合出287公頃總面積，單一併網量達296MW，為全台最大，年發電量約達4.2億度的太陽能電廠，預計明年6月完工，意味著3天即啟動3座太陽能電廠興建或掛表。

中租-KY旗下中租迪和總經理侯明欽表示，感謝合作夥伴力暘能源長期深耕地方、發揮在地連結，邀請屏東鄉親響應綠能環保，共創綠色經濟。集團未來將持續尋找發展機會，以每年太陽能電廠家數、裝置容量達雙位數成長為目標。