武打巨星成龍從影超過50年，曾獲奧斯卡終身成就獎肯定，作為影視圈老大哥很看不慣新人演員的態度，過去就曾爆料過有些演員不敬業，日前又被挖出他曾爆料一名女演員不僅帶著大陣仗團隊到片場，沒拍幾顆鏡頭就喊累，讓他忍不住怒轟「噁心」，消息曝光也引發網友瘋猜。

成龍曾在節目上說道，該名女演員拍戲時的種種行為都很不敬業，他對此感到噁心，「拍兩個鏡頭所有人說你辛苦了，你什麼辛苦，一點都不辛苦」，他也怒批女方一來片場就當自己是大牌，「八千多人前呼後擁的，化個妝來到現場」，透露打戲拍完，女演員才上場假裝喘個兩下就直呼自己很累。

成龍氣到在節目上大爆料。(圖/翻攝自微博)

女演員的行為讓成龍氣到受不了，卻礙於對方擁有超高流量，沒有辦法說出女演員的名字，還透露自己見到對方也要恭維她，直言對方就是惹不起。儘管成龍沒有公布女演員的名字，網友們卻根據線索推敲出可能的人選，其中呼聲最高的就是一直以來都演技備受爭議的Angelababy（楊穎）和景甜。

景甜長相甜美，演技卻備受爭議。(圖/翻攝自景甜微博)

網友們紛紛留言表示，「除了楊穎還會是誰！」、「成龍說的是誰？求解」、「還有成龍惹不起的演員？好想知道是誰」、「景甜嗎？還有誰」、「說的是楊吧」、「景甜，要不就韓雪無疑了」、「把名字說岀來啊，你這麼大佬還怕她」、「我感覺成龍說的是楊穎」、「景某」。