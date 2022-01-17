為感謝民眾力挺四大公投，國民黨台北市議員羅智強16日宣布，要和前文傳會副主委鄭照新徒步400公里徒步謝票。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，羅智強就是用這樣苦行的方式，感動很多台灣人。

黃暐瀚16日在政論節目「新聞大白話」上表示，羅智強期望用苦行的方式，來感動台灣的民眾，他必須說，很多台灣人民的確也被羅智強行為所感動，如四大公投結果雖然是「不同意」大於「同意」，但同意的票數也都有3百多萬，這些同意票中有一定也有感於羅智強夜宿凱道而願意出來投票，只是沒法多於支持民進黨的力量。

黃暐瀚指出，與其說不如做，他當時就在想，倘若不是羅智強夜宿凱道，而是黨主席朱立倫、或是資深媒體人趙少康等藍營要角夜宿49天，那效果應會不同，那時如果朱立倫以在野黨主席身分每天都睡在凱道，人民內心就會有不一樣的感覺。

此外，針對核食議題，趙少康質疑國民黨立場轉變，傾向同意開放，批朱立倫做決策都未跟黨中央討論，但遭國民黨和朱的否認，黃暐瀚強調，自己不認為此刻反福島周邊五縣市食品是一個好的方法，但國民黨若真想改變說法，要有一個論述的過程。