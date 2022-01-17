小編今天(17日)精選5件不可不知的國內外財經大事。2021年12月下旬之後，券商遭駭客攻擊的頻率轉趨嚴重，證交所1月7日召集所有提供電子下單的數十家券商開會，除了要求全體券商加強資安，也下達全體券商必須限期完成旗下全體電子下單客戶的密碼重新設定修改的指令，券商指出，若未在期限內完成修改密碼的投資人，下單的電子金鑰或憑證將遭凍結，後續需要人工驗證才能重開。

【1】防駭!千萬證券戶限期改密碼

駭客近一個月不斷放大攻擊券商頻率，證交所已下令，全體券商必須限期完成旗下全體電子下單客戶的密碼重新設定修改，並以1月21日為最後期限。對此，所有國內券商已自上周起陸續以App公告或發送電子郵件、簡訊等方式通知客戶修改密碼。

【2】台積啖蘋果 4奈米漲價接單

據供應鏈業者消息，蘋果自行研發的新一代A16應用處理器已完成設計定案，將採用台積電4奈米N4P製程投片，預計下半年開始在台積電Fab 18廠進入量產。蘋果A16應用處理器將搭載於新一代iPhone 14及iPad等產品，由於晶圓代工產能供不應求，蘋果已接受漲價以確保產能，並包下台積電12～15萬片4奈米產能。

【3】台股迎2萬點 跟著外資押寶

台股進入封關倒數最後兩周，國際資金從2021年底迄今已連續四周回補台股，加碼金額逾1,400億元，透露出擁抱台股過好年企圖心，積極型投資人若想緊跟外資布局腳步，鎖定外資提出的受惠科技轉型、受惠升息環境、獲利動能近期屢獲調升三大主軸，搶搭虎虎生風迎兩萬點行情多頭列車。

【4】14檔雙低一高股 可低接卡位

Fed鷹派言論再度衝擊市場，高估值股遭逢資金調節，恐慌賣壓湧現。法人建議，操作上可尋找本益比偏低、KD指標出現超跌訊號，以及去年營收成長、配息率高於七成的14檔雙低一高股，包括茂達、晶焱、立碁等，投資價值浮現。

【5】我工具機狂銷陸 情勢難撼動

兩岸關係緊張，台灣機械設備及工具機外銷大陸比重逾三成，最大市場地位無法撼動，尤其2011年兩岸簽ECFA，台灣工具機產業107項產品享零關稅優惠，加重業者對大陸市場的依賴。機械公會曾委託工研院針對ECFA研究發現，除非大陸市場有翻天覆地的改變，否則業者仍會在大陸設廠或布局當地市場。