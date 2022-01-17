年薪百萬是不少上班族的夢想，一名女網友表示，身邊從事科技業、醫療業的朋友年薪都破百萬，但她在非科技業的公司擔任主管，月領6萬元，加上年終也離百萬年薪有一段距離，因此好奇「大家的平均薪資是多少」，不少網友指出，金融業、水電土木師傅和高級業務，也有機會年薪破百萬。

一名女網友在PTT的WomenTalk板發文表示，身邊從事科技業和醫療業的朋友年薪都破百萬，但她在非科技業的公司擔任主管，月薪只有6萬元，即使加上年終獎金也距離百萬年薪有一段距離。

她苦嘆，同樣是七年級生，自己卻混成這樣，「應該算是過得很不好吧」，也好奇，其他非科技業的網友們平均薪資是多少。

對此，不少網友分享，「從事非科技業，年薪大概就70至90萬」、「81年的，非科技業，年薪78至90萬，但能到90萬是因為接外包兼職」、「7年級文組，進科技業三年多才剛破百萬，但其實滿痛苦的」、「從事醫療業但非醫師，年薪要破百萬應該也很難」。

也有網友指出，金融業、水電土木師傅和高級業務，也有機會年薪破百萬，「金融業官股銀行待個幾年也有百萬」、「金融業也很多年薪破百萬」、「高級業務、水電土木師傅，很多都有百萬年薪」。

還有網友留言安慰，「比較少一點，日子開心點」、「人生不是只有錢，賺很多錢不一定比較快樂」、「自己能把自己照顧好不就好了嗎，比薪資成就不是很累嗎，本來每個人的起跑點與人生際遇就不同」。