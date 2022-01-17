看來太陽本季想要贏球，先看當家射手戴文布克上半場有沒有辦法得分破20！靠著布克上半場就拿21分，全場貢獻30分、4助攻與4籃板，太陽17日以135比108宰翻活塞，目前33勝9敗，續居西區與聯盟龍頭，布克本季9次半場得分破20，太陽全都贏球。

今天打完首節，太陽就靠戴文布克單節15分，取得39比35小幅領先，隨後搭配麥基、佩恩兩名替補火力，太陽逐漸擴大領先差距，打完前3節，太陽取得103比82絕對領先，也讓末節提前進入垃圾時間，活塞幾乎沒有抵抗就認輸了。

太陽除了戴文布克兇猛火力，麥基與佩恩各替太陽拿下20分，沙梅特11分，保羅與布瑞吉斯各有10分，不過太陽先發中鋒艾頓首節就因扭傷右腳踝提前退場，目前傷勢情況還須觀察，陣中第六人卡麥隆強生也因腳踝扭傷連3場缺陣。

活塞以去年狀元康寧漢與約瑟夫各拿21分最高，萊納斯也有18分，面對球隊主場慘敗，活塞總教練凱西表示，「太陽就是冠軍等級球隊，我們完全還沒到那等級，我們很清楚這點，現在也沒辦法多做什麼，身為年輕球隊跟這種對手交手就是學習怎麼贏球。」