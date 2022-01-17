現年56歲的香港男星張衛健，過去曾在電視劇《西遊記》及《鹿鼎記》中飾演俏皮活潑的孫悟空與韋小寶，讓他攀向事業巔峰，紅遍兩岸三地，但後來他逐漸淡出演藝圈，直到近幾年才再度復出並登上大陸綜藝節目。日前他便在節目中透露自己能成功入行的關鍵，也意外透露與劉德華濃厚的淵源。

張衛健近日在大陸綜藝節目《追光吧》中，透露自己在拍第一部古裝戲時，其實根本分不出「小子」和「小生」的差別，因此演得亂七八糟，讓導演當場發火並當著眾人的面怒罵他，當時身為男主角的演員劉德華，不僅出面安撫導演的情緒，還直接在張衛健面前示範給他看該如何演，之後每一場戲，劉德華也會都會先示範給他看一次，確認沒問題才會正式開拍，而劉德華貼心的舉動，讓當時還只是菜鳥的張衛健銘記在心相當感動，直言「劉德華是我古裝戲的救命恩人」，之後他也二話不說的將經紀約簽給了劉德華，成為多年好友。

而這段影片公開後，網友們除了大讚劉德華人帥心善外，也直呼「張衛健很懂得感恩」、「男神的交情」、「真想再看他們合作演戲」、「看他的電視劇長大的」、「張衛健也曾在另一個節目中說過，劉德華也曾拯救快要破產的他」、「老劉幫助過很多人，但不是每個人都懂得感恩，張衛健很棒」、「童年男神跟天王都是非常好的人」，引起熱烈討論。