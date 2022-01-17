欺騙感情或身體的男人會被叫做渣男，但有些人的惡行，連渣都不足以形容。一名人妻上網哭訴，逮到丈夫外遇兩人還在談離婚，小三就囂張找上門，而丈夫開口喊小三的名字，讓這名人妻瞬間跌入地獄，因為她發現，自己2歲女兒，竟然與小三同名。人妻的遭遇，讓網友也憤怒不已，怒斥這種男人，根本「爛到掉渣」。

「他做的這件事讓我當場悲傷逆流成河」，人妻在爆料公社App匿名公社發文，表示發現丈夫外遇後，自己準備帶著2歲女兒離婚。離婚協議還在進行中，小三就迫不及待到家裡來找男人。

丈夫見小三進門，下意識的喊了對方的名字，人妻當場驚呆，因為她赫然發現，丈夫竟然把女兒的名字取跟小三同名！

憤怒又悲傷的人妻怒斥：「這是多噁心的操作！怎麼會有人把自己親生女兒取跟外遇對象同名？是怕叫錯被發現？還是？」。人妻說只想儘快逃離爛人並且快點幫女兒改名，更希望女兒永遠不知道自己生父曾做出的這樣糟糕的行為。

眾多網友看完也憤怒不已，大罵：「爛到掉渣」、「好變態」、「這噁心人也太欺人了！」、「這已經不只是糟糕了，是無藥可救！趕緊離開是對的，建議完全切割別留任何能聯繫的方法」、「你也養條狗取跟你老公一樣的名字吧！」、「狗太可愛了不好，養隻蟑螂、老鼠、蛤蟆…之類的比較貼切」。