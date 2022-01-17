台積電ADR上周五創新高，激勵今(17)日股價開盤即登上新高價685元，上漲13元，漲近2%，台股開盤18512.15點，也漲逾百點。

金融股拖累美股道瓊工業指數上周五(14日)終場下跌201.81點，跌幅0.56%，以35911.81點作收；標準普爾500指數上漲3.82點，漲幅0.08%，收在4662.85點；那斯達克指數上漲86.94點，漲幅0.59%，收在14893.75點；費城半導體指數上漲88.77點，漲幅2.33%，收在3900.61點。

台股ADR呈現上揚，台積電ADR上漲1.06%，聯電ADR上漲2.54%，日月光ADR上漲1.41%。

台股14日開高震盪，終場收在18403.33點，下跌33.6點，成交值3316億元，三大法人合計買超104.03億元，其中外資及陸資買超152.78億元，投信買超26.93億元，自營商則賣超75.68億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，美國聯準會(Fed)擬加速升息縮表，市場資金因應做出調整，台股進入春節封關倒數，買盤觀望，短線將震盪，但波段景氣復甦確立，台積電帶動指數創歷史新高，個股投資價值浮現，依然看好半導體、5G、IC設計、伺服器等產業。