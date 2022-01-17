現在在台灣實習的法國美女Marie表示，一直以來都想往外交領域發展，因此大學時選擇念中文系所，2018年暑假本來要到大陸生活兩個月，卻因為繁瑣的簽證程序，逼得她只好選擇來台，沒想到她就此愛上台灣，更笑稱「是個美麗的錯誤」，返回法國後，她積極爭取來台當交換學生，現在在台灣實習的她笑說，「現在我打算一直留在台灣，直到有人趕走我為止」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（16）日上傳最新影片中， Marie指出，她一直以來都想往外交領域發展，認為學習中文對自身有幫助，所以她在法國時就到巴黎的一所大學專攻中文及中華文化。

Marie透露，2018年的暑假，她想要實際測試自己的中文能力，有了想要到大陸生活的念頭，卻發現去大陸必須辦理簽證，繁瑣的申請程序和昂貴的手續費用，讓她卻步，當時她的語言指導教授推薦她來台灣，因為台灣不需簽證就可入境，「但我當時並不想去一個沒有聽過的地方」。

Marie說，由於不想要整個暑假都和爸媽在一起，眼看學校給的申請的期限快到了，再加上台灣可直接入境，她只好選擇台灣這個她完全不認識的島嶼，「一開始我真的以為這個選擇是錯的」，但才到台灣兩個禮拜，她就已經想「嫁給」台北，更笑說「來台灣是個美麗的錯誤」。

Marie表示，結束兩個月的台灣生活，回到法國後，2019年她就讀的法國大學提供大陸及台灣交換學生的機會，這次她毫不猶豫地選擇台灣，「我當下已等不及要再次去台北」，沒想到交換學生的地點卻是在高雄，她失望地差點要哭出來，在高雄生活5個月後，卻又讓她深深愛上高雄。

Marie說，交換學生的生活結束後，去（2021）年她又爭取到來台北實習的機會，「我不喜歡告訴別人我有多愛台灣，我喜歡用行動證明，現在我打算一直留在台灣，直到有人趕走我為止。」