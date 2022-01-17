「綜藝天后」小S與丈夫Mike（許雅鈞）婚後育有3個女兒，其中，大女兒許曦文（Elly）以個性感十足的丹鳳眼和厭世的高冷氣質，讓Elly被讚美擁有一張「高級臉」，而小S昨（16）則發文為Elly慶祝16歲生日，她噴母愛說：「我不知如何表達心中的感受！16歲耶，我16歲都談過幾次戀愛了！」引發網友好奇Elly的戀愛經驗，還釣出Elly直呼：「我沒有談戀愛」。

小S昨發文為大女兒Elly慶祝16歲生日：「我女兒竟然已經16歲了！我不知如何表達心中的感受！16歲耶，我16歲都談過幾次戀愛了！」小S仍噴母愛說：「但她在我眼中還是個幼稚鬼啊」，小S發文引發網友好奇Elly的戀愛經驗，笑稱也許Elly談過幾次戀愛了，只是媽媽不知，還釣出Elly直呼：「nono危險發言，我會被趕出家門」，更為此強調：「我沒有談戀愛 我覺得爸爸很帥、阿公也很帥」。

也有不少網友把焦點放在Elly的顏值上，照片中，小S和Elly親密依偎，母女相互頭靠頭，Elly一改著名的厭世臉，她頂著招牌丹鳳眼和燦笑入鏡，清新顏值相當俏麗，只不過Elly比「耶」的手指異常彎曲，還吸引網友討論：「女鵝的手也太軟Q」、「兩個像姐妹，都好美喔」、「一點都不像母女 像姐妹花呢」。

小S的3個女兒都承襲了她的表演基因，大女兒Elly、小女兒許老三喜歡跳舞，參加舞蹈類比賽也多次獲得好成績，二女兒Lily興趣則是畫畫、彈琴、寫作，其中，Elly更有一張時尚臉，小小年紀的她就已經成為多個品牌代言人，成為時尚寵兒，前途被外界相當看好。