指揮中心即將在明天（18日）再開放1922平台第三劑疫苗預約，究竟第三劑要怎麼選，精神科名醫沈政男表示，不管前2劑打什麼疫苗，現在第三劑就要去打mRNA疫苗，若害怕心肌炎副作用，建議30歲以下接種BNT、30歲以上打莫德納。

Omicron疫情從桃園機場燒到社區，西堤餐廳群聚已造成逾20人染疫，連1歲嬰兒也中鏢，引發民眾恐慌，連帶掀起搶打第三劑熱潮，沈政男在臉書發文指出，不論先前打什麼疫苗，現在30歲以下第三劑就去打BNT，30歲以上則去接種莫德納。

沈政男解釋，因為mRNA疫苗最怕就是心肌炎副作用，其他都還好，用年齡區分能降低心肌炎的發生機率。至於得了帶狀皰疹或其他疾病，能不能打第三劑，只要醫生願意蓋章就是可以打。此外，也有人在大陸打了科興，這時候最好去打莫德納，因為科興的保護力比較弱。

根據指揮中心統計，截至15日國內疫苗涵蓋率第1劑為80.68％，第2劑為72.27％，第3劑為6.66％。16日中午截止預約的第19期1922平台共開放113萬劑量能，共87.4萬人完成預約，其中莫德納70.3萬最多、接著是BNT有38.4萬、高端22.9萬、AZ僅1.9萬，預約率為77.33％。