【愛傳媒郭少宗專欄】《消夏圖》元代劉貫道，藏於美國納爾遜・艾特金斯藝術博物館。亂世避禍，最宜玩賞古畫，浸淫在古代文人的優雅生活之中，不亦樂乎。

君不見那書冊、筆架、折扇、拂塵、阮咸琴、涼榻、盆栽、芭蕉、美人搖扇，逐一細看，消我胸中塊壘⋯⋯當然，最重要的是背景的「屏風」畫中畫。

屏風畫中得見另一文人，幾乎同樣地閒適渡夏，畫中「文人生活化」元素，無不具備。而其背後的「屏風」乍見另一幅山水畫，這豈非傳統文人舞文弄墨，吟風弄月的日常，顯現了遐思與神遊的「不切實際」專長。原來自古以來，喜作白日夢的，不只我一人！？

其實，所謂「戲劇化」電影般的情節，就在這「三重」畫面之中。第一層主人正體會現實生活；第二層乃遙想前人，嚮往的理想境界；第三層就是神仙天府似的「桃花源」了。

此一不同時間與空間，多元的想像或意識境界，恰如現代電影經常探討的「平行時空」或是「穿越古今」情節，幽遠玄妙，迷離奧秘，直叫本人神馳物外，「燒腦」不已。

假使觀者進一步，抽身而出，站在另一角度，回視「觀畫的我」抑或追憶「前生今世」，無疑又添加一層［主觀／客觀、本我／自我］的哲學與宗教課題。如此一來，外掛了一層「悟性」的第四空間。

思想讓人提升、超越，我思故我在也。

作者為藝術創作者

照片來源：《消夏圖》截圖。

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