Cade was ejected after this dunk for pointing 😳 pic.twitter.com/MoUZvddWxw — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2022

身為去年選秀狀元的活塞後衛康寧漢，17日在第3節就被吹單場第2次技術犯規慘遭驅逐出場，因為當時他刻意用右手指向太陽中鋒傑倫史密斯，不過康寧漢在賽後喊冤，「我指的人在活塞板凳席，裁判誤以為我在嘲諷對手，老實說，我不喜歡那樣做，我不是那種球員。」

雙方打到第3節還剩4分22秒，康寧漢接連閃過太陽防守，直接在傑倫史密斯面前橫扣得分，隨即用右手指著傑倫史密斯的後腦勺，嗆聲意味十足，裁判隨即給了他1次技術犯規，由於他在上半場就跟裁判抗議吞下技術犯規，等同換來驅逐出場。

眼見自家主將被裁判嚴重「誤解」，活塞總教練凱西賽後也跳出來批評，「我見過比這更糟糕的判決，當時康寧漢指向隊友，但裁判告訴他，他是指向被他橫扣的傑倫史密斯，作為一個團隊，我們不能抱怨，那就讓我當那個抱怨裁判的笨蛋吧！」

其實從慢動作畫面來看，康寧漢很明顯是跟對方嗆聲，因為他根本在怒瞪對方，就算活塞當時已經大幅落後太陽20分，卻還要做出如此幼稚的行為，然後瞎掰自己想跟遠方的活塞板凳席隊友致意，這也太過牽強了，加上自家總教練也來護航，只能讓球迷從影片當中看出答案了。