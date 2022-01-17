國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案連吞敗仗後，檢討聲浪四起。前立委柯志恩今(17日)在其主持的廣播節目中時，談到顏寬恒敗選完後，國民黨主席朱立倫當天未現身，網路一片罵聲，不是網路而已，她離開電台想到對面喝個咖啡，一走進去裡面的伯伯、婆婆就對她說「你們國民黨實在太差了」；面對路人的反應，她也說「當作一種鼓勵」。

柯志恩今在廣播節目《POP撞新聞》中說，當然有很多人問我政治問題，上周討論顏寬恒敗選完後，朱主席當天未現身，網路上一片罵聲，不是網路一片罵聲，自己8點下節目、離開電台想到對面喝個咖啡、吃早餐，一走進去裡面的伯伯、婆婆就跑來說「你們國民黨實在太差了」，有些年輕人就說「嗯」，這就發生在上周，甚至走在路上，戴口罩還被認出，連到郵局辦事情，門口的志工也會跟她說「國民黨實在太差要加油，加油的聲音我都聽到了」。

柯志恩忍不住笑著說，「還是可以讓我喝杯咖啡啦，我還是覺得很驚訝戴口罩走在路上，都會被大家認出然後說『國民黨應該再加油』，我把它當作一種鼓勵，謝謝大家」。