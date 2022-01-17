台股加權指數17日開高在18512.15點，權王台積電（2330）開在685元，大漲13元，創下歷史新高，除了台積電外，蘋果概念股、矽晶圓族群及材料設備概念股走勢也往上，但賣單調節航運及金融股，台股早盤上漲逾百點。

受到美國大型銀行公布的第四季財報令人失望影響，道瓊工業平均指數14日收低，但逢低買盤搶進近來備受打擊的高成長股，卻讓那斯達克指數、費城半導體指數14日尾盤收復早盤失土、終場走揚。

道瓊工業平均指數1月14日終場下跌0.56％（201.81點）、收35911.81點；周K線下跌0.88％。

那斯達克指數上漲0.59％（86.94點）、收14893.75點；周K線下跌0.28％。

費城半導體指數上漲2.33％（88.77點）、收3900.61點；周K線上漲2.75％。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的費城半導體指數，仍是重要關鍵，以長天期角度來看，目前正在季線多空一線間，重要觀察個股，以英特爾和台積電為主。

目前台股遇到相當尷尬情境，當美國股市弱勢時，台股相對強勢，但亞股卻是持續拉回，台股多空拉鋸下，資金流向壓力仍大。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在95附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月大底部型態，目前相對強勢近期美國股市大幅震盪，韓股和日股也出現拉回格局，這讓台股也跟著下跌。

台股現階段重要的護國神山，台積電650元10日線位置，股王矽力-KY4000元也是多空關鍵，另外疫情影響，中小型股走勢相當弱勢，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，短線開始小心謹慎。