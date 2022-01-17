網購雖然方便，卻被不肖份子拿來當騙錢的管道，最近復出演藝圈的女星簡沛恩，就被「包裹詐騙」奪財千元，事後發文還原完整的過程，希望藉由自身慘痛的經驗，提醒大家務必在取貨前留意。

簡沛恩昨（16日）在臉書哀號：「我被『包裹詐騙』騙了！」表示上週收到領取包裹的簡訊通知，取貨的便利商店卻不是平常會選的分店，也沒印象有下單毛茸衛生衣，但名字和電話都是正確的，且前兩天又收到催促領貨的簡訊，以為只是自己忙到糊塗，便花了1000多塊取貨。

想不到打開包裹，竟是尺寸不合、款式不對的衛生衣，隔天致電想詢問退換貨，卻換得無聲的語音信箱回應。簡沛恩某天跟朋友聊到這件事，自嘲頭腦糊塗到買了不記得的東西，卻被對方提醒：「妳的個資一定外洩了，這是包裹詐騙。」原來朋友也上當過，「金額通常不會太大，而且可能是我們上網搜尋過的東西，很多人跟我一樣，都覺得自己可能有買，就這樣默默把包裹領回家。」

簡沛恩聽完不禁驚呼：「天啊！原來我不是糊塗，是被包裹給詐騙了！」並將被詐騙的來龍去脈寫在臉書，希望大家能藉由她的經驗，提醒自己未來領取未付款的包裹時，務必再三確認有無下單。

簡沛恩的文章曝光後，意外釣出許多苦主網友分享類似經驗：「之前也有被騙過，有可能上網購物的時候資料外洩，這個要小心有後遺症是都會接到投資電話、貸款推銷等，我封鎖電話封了好多筆。」、「我也是上個月被騙，下次記得可以當場先拆東西再付款」、「被騙過一次，下次沒印象的就不去領」、「多年前我也收過這些詐騙手段，而且信息裡頭還說是被FBI扣留了。我就在想我都沒有網購哪來物品被FBI扣留，所以就完全沒有回覆對方」、「我去年12月也是受害者之一……到現在還在處理退款的事，包裹昨天才被物流公司收走而已……超級慢的……希望能順利收到退款」、「我前天也收到一個包裹詐騙的，過年快到了真的要小心一點」。