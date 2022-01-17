台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）搶攻年菜外帶市場，由宴會廳主廚林光俊率領團隊打造「福虎生風」外帶常溫年菜，祭出晚鳥優惠69折，每套只要8888元，並加贈大吉大「麗」喜氣嫣紅保溫提袋，而萬麗軒則力推「銀虎賜百福饗宴」，大年初一至初三新春限定合菜，每桌6位13800元+10％起，即可大啖龍蝦、鮑魚及主廚私房菜色。

台北萬麗酒店宴會主廚林光俊設計整套「福虎生風」常溫年菜，即便是外帶，擺盤妝點和料理風味也絲毫不遜色，比照宴會廳桌菜秉持「中西融合」的概念，在傳統中菜注入西餐新潮元素，讓民眾在家團圓也能透過舌尖感受獨特、地道、趣意的星級饗宴。

「薈萃一堂-黃燜鮑雞掌功夫湯」以雞肉、雞腳為基底，加入紅蘿蔔、南瓜，熬煮成金黃色澤的湯頭，襯托鵝掌、鮑魚等海陸食材，入口的濃郁滋味，為冬季帶來一股暖流。「龍耀金輝-卡魯咖啡密制肋骨」運用增添甜點風味的卡魯哇咖啡酒，加入橘子皮及香料醃製豬肋排，再火烤入味，微醺香氣令人猶如置身南美國度般放鬆享受。

「飛黃騰達-黃金烤鴨」為酒店熱銷招牌菜色，主廚將醃漬的宜蘭櫻桃鴨反覆澆淋醋水，吊起風乾8小時，再經過爐烤、淋油等多道工序，使外皮滑亮酥脆、鴨肉鮮甜又帶有嚼勁，即便外帶也相當美味，令許多饕客讚不絕口！此外，主廚提到「每家飯店或餐館，都會有道特色魚料理」，為了符合酒店匯聚多國賓客的尊貴形象，特別選用深海龍虎斑，淋上結合東南亞斑蘭葉、香茅及韓國美人椒香味的湯汁清蒸，帶出細緻、彈潤的肉質，獻上「年有盈餘-斑蘭酸子金湯浸龍虎斑」慶賀新年。

主食「吉祥盛世-金絲揚州炒飯」看似簡單，實則考驗廚師掌控火候的功力，需先將蝦仁粒、叉燒粒與泰國香米拌炒入味，並適時加入些許水分、大火快炒，營造濕潤口感，最後鋪上炸至金黃酥脆的蛋絲，豐富整體層次。甜點「春暖花開-花漾玫瑰流沙綠豆蕊」以代表酒店的玫瑰意象為造型，內餡採用新鮮玫瑰花、法國玫瑰醬和玫瑰水，一口咬下，清新花香和綿密流沙在舌尖開散，嶄新詮釋了傳統糕點。

「福虎生風」外帶常溫年菜取貨時段為2022年1月29日、30日14:00~16:00，以及1月31日11:00~16:00，僅提供現場自取服務。