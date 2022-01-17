農曆春節將至，許多在外打拼的民眾紛紛回台準備與家人團聚過年，但同時也造成境外移入暴增，造成防疫旅館、桃園機場爆發群聚感染，醫師蘇一峰就在臉書分享美國假陰性報告橫行的資訊，說「還好機場落地採檢了」。
從防疫旅館群聚到桃園機場、居服員群聚等，近日台灣突然爆發本土疫情，且還在持續擴大中，為了提早將病毒篩出，避免可能出現更多破口，長程航班落地採檢終於在本月11日上路，首日陽性率為7.8％，首架班機的陽性率更達到10％，讓桃機前進指揮所指揮官王必勝直言「比想像高」。
而在境外移入的確診者中，有相當大部分來自美國。不少民眾就質疑，在美國登機前明明要出示陰性檢驗報告，不解為何一落地就能篩出這麼多人確診，想知道到底是密閉空間的飛機真的這麼危險，還是檢驗出了問題。
蘇一峰就在臉書分享一種可能的資訊，指出美國假COVID-19陰性報告橫行，只要簡單上網就能買到，美國消費者和商業教育司甚至為此撰寫長文，提醒民眾如何辨別並避免買到假報告，蘇一峰因此表示「陰性報告不一定可信」，並說「還好機場落地採檢了」。
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