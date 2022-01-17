受疫情影響，不少人會選擇叫外送減少非必要的接觸，一名住桃園的男網友表示，他透過外送平台點了一碗貢丸湯，不料喝到最後才發現，原本以為是白芝麻的東西其實全部都是蟲，不少網友看了也直呼，「看了頭皮發麻」、「以後對貢丸湯會有陰影了」。

一名住桃園的男網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文表示，昨（16日）晚他透過外送平台點了一碗貢丸湯，送達後打開一看，上面灑了滿滿的「白芝麻」，結果喝到最後他才發現，原本以為是白芝麻的東西，其實全部都是蟲。

從該名網友分享的照片可見，他已經把貢丸湯喝光、只剩一顆貢丸還沒有吃，但碗底的芹菜旁有數十隻蟲，甚至連湯匙的邊緣也黏著一排蟲，讓他忍不住直呼「有夠噁」。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「這是蛆吧，太噁心了，食物長蛆了還賣」、「要是我就抱馬桶三天」、「這個我可能會當成油蔥酥吃掉，真的不會去注意」、「這是蛋白質大餐」、「看了頭皮發麻」、「以後對貢丸湯會有陰影了」。

也有網友猜測，「看蟲的樣子，可能是油蔥或芹菜出問題」、「會不會是因為胡椒罐放久了所以長蟲，灑的時候蟲一起掉下去」。另外，有在地網友透露，「這家還真的有店面，但衛生程度…我就不多說了」。