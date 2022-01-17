韓國天團「Super Junior」（SJ）35歲成員東海，出道以來憑著帥氣外表、精湛舞技以及獨特的嗓音擄獲不少女粉絲的心，也受到大批海內外粉絲的喜愛。而先前曾在節目中傷及膝蓋的他，近期因舊傷復發讓他無法正常行動因此接受手術，讓粉絲們相當擔心。

東海2011年錄製綜藝節目《出發吧！夢之隊2》時意外傷及膝蓋，使他之後只要跳舞便會感到不舒服。而他與SJ成員銀赫組成的子團「SJ D&E」，於去年11月份推出10周年專輯，被記者問到籌備專輯是否遇到困難時，銀赫便曾透露東海的膝蓋變得不好，他自己則是因頸椎間盤突出所以身體有點不太舒服。

而長期下來東海的膝蓋也逐漸無法負荷，他只好在小分隊的宣傳活動結束後，才在近日安排接受手術。昨（16）日東海便在個人IG上PO出手術後虛弱的病床照，照片中只見他躺在床上閉著眼睛，雖看得出來他還是有些不適，但仍對著鏡頭擺出勝利的手勢。貼文中，東海不忘向粉絲們報平安，表示「謝謝所有為他祈禱的粉絲及朋友，手術十分順利，我會趕緊恢復健康，以最好的一面回歸舞台」。

而貼文一岀不到一天便吸引超過93萬人按讚，除了不少粉絲及圈內好友紛紛祝他早日康復外，也釣出SJ好友希澈留言表示「17歲的家伙竟然已經37歲了….也是啦我都4開頭了，現在開始我們都不可以生病喔」，逗趣的互動也引起網友熱議。