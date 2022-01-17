受到聯準會加速升息干擾，上周美股率先領跌，不少之前漲多的台股中小型股也跟著回檔，雖然上周加權指數由低檔反彈，帶動周線收紅，且維持在各均線之上，但主要是由半導體權值股與金融股撐盤，而OTC指數周線連二黑。據統計，上周外資買超424.32億元，投信法人買超41.01億元，僅有自營商站在賣方累計賣超156.84億元，三大法人單周合計買超台股308.49億元。

統計外資連買超過10天的個股包括：聖暉(5536)、群光(2385)、中鼎(9933)、裕融(9941)、玉山金(2884)、台新金(2887)、上海商銀(5876)、健喬(4114)、太子(2511)、三福化(4755)、中工(2515)、隆大(5519)等。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，晶圓龍頭大廠上周法說釋出喜訊，強化市場對於今年半導體產業的樂觀態度，但隨著時序越來越接近農曆春節長假，長假效應可能導致近期獲利了結賣壓，加上部分美國重量級科技大廠的財報是在台股封關後才公布，可能影響多方上攻力道，預期指數在封關前將維持區間震盪走勢。

不過，葉獻文認為，今年台股企業獲利持續成長，台灣景氣也持續位於熱絡的紅燈區間，領先指數景氣對策信號顯示經濟熱絡，顯見台股經濟動能為有基之彈，2022年在全球復甦動能帶動之下，整體需求可望進一步回升，台股企業產能亦有望進一步釋放；儘管目前處於高基期環境，今年首季電子股企業獲利仍可望以年增8.4%增速擴張，證明了台灣經濟動能熱度不減，將為台股創高動能提供厚實支撐。

上周台股由金融股撐盤，但礙於Omicrone疫情擴散，多家銀行即日都再啟動居家分流上班，以玉山金為例，因應疫情升溫，玉山金控已於上周五就啟動自主提升相關防疫措施。1.提升桃園地區分行防疫措施，禁止餐會、非必要外訪，並完成桃園地區同仁自主居家快篩及分行的消毒工作。2.總行部份單位，如財金、資訊等已優先啟動異地及居家辦公，並減少非必要的外訪。3.對於海外回國的同住親友，必須通報總行，並落實自主健康管理機制。4.鼓勵主管同仁接種疫苗，落實確診者足跡疫調，有任何狀況務必第一時間回報。該銀行目前居家分流辦公人數近千人。