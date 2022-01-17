儘管進入傳統淡季，精成科(6191)初估，今年第1季有機會略優於去年同期，由於上半年車用仍有缺料問題，精成科表示，今年營運將力拚不低於去年，公司決議自今天起實施庫藏股，激勵今天盤中股價走高。

精成科產品涵蓋PCB及EMS，其中PCB佔60%，儘管下半年車廠缺料且NB需求趨緩，精成科營運表現平穩，精成科去年12月合併營收為23.56億元，年增8.08%，累計2021年合併營收為276.2億元，年成長21.06%。

精成科表示，雖然車用產品打樣增加，但仍有缺料問題，預期下半年才會有明顯成長，NB部分，由於商用NB需求強勁，全年NB出貨可望與去年持平，整體來看，第1季有機會略優於去年同期，今年營運將力拚不低於去年。

為激勵員工及提升員工向心力，精成科董事會決議自111年1月17日到111年3月16日實施庫藏股，買回自家股票3000張，買回區間價格35.2元到38.7元；精成科表示，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。