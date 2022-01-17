全新反轉童話故事的MMORPG手機遊戲《有殺氣童話2》於今日正式上市。顛覆了傳統童話故事內核，反轉了童話故事中的人物角色形象，在這個基礎上將角色們的世界觀相互收錄融合，打造了一個創新、夢幻的童話世界。在遊戲中，玩家們將與多達三十位以上的童話角色結識，探索這個熟悉又陌生的童話世界，拯救並復興被黑魔法侵入的奧茲大陸。

在《有殺氣童話2》中，玩家們可以從騎士、獵手、巫師、影者、吟遊詩人，五個職業中選擇其中一個開始冒險，在基礎等級到達38級與50級時可以進行一轉和二轉，每個基礎職業都會派生出兩個進階職業，配合夥伴系統中不同技能類型的夥伴，可以覆蓋各種適用環境，每個玩家都有屬於自己的角色理解。

《有殺氣童話2》目前開局提供有五個職業。(圖/業者提供)

騎士一轉後分為純坦與輸出坦兩種，其中純坦對課金要求不高，非常推薦新人上手熟悉遊戲操作與掛機農，而輸出坦對裝備要求非常高，因此課金體感很好，對想課金的新人玩家非常友好，而且也適合進行掛機操作。

獵手一轉後派生出遠程持續輸出的鷹眼與輔助增傷破防的幻狼專精，這兩個專精對課金都無太高要求，鷹眼需要更多的時間進行掛機農裝備，而幻狼純走輔師路線對裝備要求也不高，各方面投入都相當的小。

巫師則分為控制與持續輸出的寒冰法與爆發輸出的烈焰法，寒冰法對技能的銜接要求會高一些，輸出也沒有烈焰法高，當然也沒烈焰法這麼依賴裝備，適合想玩法系輸出且不想課金的玩家；烈焰法是全部進階職業中輸出最高的，因此課金與掛機要求都相當高。

影者與獵手的轉職一樣分為持續輸出的月影和爆發輸出的影舞，各方面都非常雷同，不過裝備成型的影舞在熟練使用的玩家手裡化身相當厲害的PVP收割機器，是PVP強度榜單頭名

最後吟遊詩人就是十分經典的輔師職業，轉職后有純奶的圣音，毒奶輸出的靈音，圣音與騎士的純坦轉職一樣，非常適合零氪或微氪新手，而且後期在組隊上也不吃癟。而靈音相比起輸出坦，由於有著增傷、破甲、補傷的機制，使用手感強上不少。

在角色升級至38級與50級時可以進行一轉和二轉。(圖/業者提供)

從每個職業的進階專精中可以瞭解到《有殺氣童話2》這款遊戲對掛機的需求還是非常高的，當然想要休閒體驗，清理日常的玩家只需要兩個小時左右即可完成全部日常任務。這對手機玩家不得不說是一個負擔，在電腦上使用『雷電模擬器』就沒有這樣的負擔，可以全天24小時任意掛機，還有操作錄製功能輔助設置腳本操作，讓日常任務、成就完成更加方便。

遊戲中有著大量的成就獎勵供玩家達成領取。(圖/業者提供)

『雷電模擬器』還為遊戲設置了專屬的映射按鍵，讓PVP玩家更得心應手，極致畫質與幀率保證操作零延遲流暢舒適。還可以在鍵位設定中設置巨集指令，實現一鍵釋放技能連擊。使用『雷電模擬器』暢玩或是掛機《有殺氣童話2》都不用擔心電腦的資源佔用問題，可自定義的模擬器參數設置與遊戲內畫質設定結合讓遊戲對電腦的佔用完全可以忽略不計。

『雷電模擬器』配置有兩套專屬按鍵，玩家可以在此基礎上自定義習慣的按鍵設置。(圖/業者提供)

《有殺氣童話2》後期有非常多日常副本關卡，以及大量的裝備搭配，想要打造一個畢業的角色，需要投入非常多投入的時間，而使用『雷電模擬器』的多開器功能可以大大減少主職的培養時間。透過多開器多開遊戲角色組隊即可實現。當然，這需要在開荒階段選擇易上手、對操作與課金要求不高的職業，才可以快速帶動主職的培養，減少大量的機械操作時間。盡情體驗遊戲本身帶來的樂趣！

喜歡挑戰副本的玩家不容錯過的眾多團隊副本與家族副本。(圖/業者提供)

玩家還是要注意一下，由於各類的設計還是需要考量玩家本身PC硬體的設備，玩家有設定上的問題也可以前往『雷電模擬器』官方粉絲團或是LINE官方討論區反應問題，能獲得更好的遊戲體驗。