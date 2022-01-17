台積電今（17日）開盤大漲13元，衝上685元刷新去年1月創下679新高紀錄，隨後盤中股價再攀高，將新高推至688元，讓PTT網友們興奮直呼，「等一年了，679大學長終於退伍」、「679等一年，終於等到了，」、「685T新生報到」，此外，台積電突破前高後，許多網友也看好台積電能繼續上攻，甚至突破700元、1000元大關。

台積電去年1月21日創下679元新高後，股價都在600元上下整理，時間長達1年之久，甚至被外資嘲諷買台積電是「死錢」，不過2022年台積電有好的開始，上周四法說會繳出優於市場預期的財報與財務預測，隔天開盤即大漲12元，盤中最高觸及673元，距離改寫紀錄僅有一步之遙。

今挾著上周五衝高股價的士氣，開盤即大漲13元衝上685元新高價，市值攀高至17.76兆元，貢獻大盤指數約108點。此事引起《PTT論壇》網友們熱議，由於去年台積電創新高後，股價無法繼續上攻，因此網友們紛紛開玩笑虧買在679元的股民是「大學長」，如今順利解套，讓不少人相當興奮。

網友們紛紛留言表示，「等一年了，679終於解套」、「679大學長終於退伍了」、「恭喜679榮退」、「學長終於退伍了QQ」、「恭喜679T 被笑一年終於退伍」、「679學長退伍啦」、「685T正式報到」、「有人在GG685嗎？可以揮手一下嗎」、「台積電破前高，上方沒有壓力了，衝啊。」

有人看好台積電股價能飆破700元甚至千元大關，「明天會不會就破700元」、「700元要來啦」、「外資千元目標價不是夢」、「突破前高，繼續狂衝！上千金」、「外資給千元目標價不是亂給」、「好想看到台積電破千。」

事實上，由於台積電獲利、毛利率、財測、資本支出均優於預期，高盛及凱基投顧皆給出上千元的目標價，而多數外資也紛紛調升目標價，多介在800至900元的價位區間。