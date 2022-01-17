FOMC會議本月初(1/6)會議紀錄暗示，因經濟強勁及通膨升溫，聯準會(Fed)最快在3月升息，並可能在首次升息後加快啟動縮減資產負債表規模，消息釋出後主要國家股市震盪加大。國泰投信表示，Fed發出偏鷹派訊息，市場不免承壓，但量化緊縮步伐加快，這背後反映的是強勁的需求增長，也就是經濟基本面並無疑慮，只不過預期在貨幣政策正常化調整之下，金融市場短線波動將加大，投資人須更有耐心。

除了「耐心」外，專家也建議再加上「專心，信心」，以「三心」與鷹同翔。若從歷史經驗來看，剛開始進入升息階段輔以搭配經濟穩健成長，這段期間大多有不錯投資成效，故接下來如遇市場修正，都是伺機增加投資部位的時機，尤其若能參與到趨勢向上且即將除息的ETF，在股市震盪之餘，可望一手拿息收作資產的下檔保護，另一手還能掌握股價水漲船高的價差機會。

台股市場部分，去年(2021)台股全年大漲3486點，年漲幅達23.6％，為亞洲除了越南以外最強股市。國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人蘇鼎宇表示，展望今年(2022)，Fed最早可能3月開始升息，而過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢，尤其隨Fed升息步調加快，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上去年金融業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，建議布局含金量高的ETF，未來配息可期。

元大全球AI研究團隊分析，最新FOMC會議記錄顯示，與會官員普遍認為有必要提前或加速升息，訊息一出推升美債殖利率，科技股評價面首當其衝，短線出現顯著修正，但從前次美國降息尾聲到進入升息循環的經驗觀察，股市雖然在首次升息前夕有所修正，但終究回歸企業獲利基本面成長而持續走揚。從基本面觀察，終端市場持續帶動上游半導體需求，根據SEMI國際半導體產業協會日前公布的年終整體OEM半導體設備預測報告，全球原始設備製造商（OEM）2021年半導體製造設備銷售總額，將大幅提升44.7%、以1030億美元創下歷史新高紀錄，SEMI預期2022年隨著半導體設備市場成長，半導體製造設備銷售總額將持續創高，可望來到1140億美元史上新高。