工業電腦大廠研華(2395)日前與越南泰和綜合醫院（Thai Hoa General Hospital）舉行策略性合作簽約儀式，宣示將共同打造越南首家最大規模、最全面進行數位轉型的智慧醫院，預計6月正式啟用，將直接為越南民眾帶來巨大利益，嘉惠周邊省分。

研華憑藉過去成功落地智慧醫院經驗，協助越南泰和綜合醫院以病患為中心設計智慧醫院，導入可協助醫護人員床邊診斷的移動護理工作站（AMiS）、手術室影像串流解決方案（AVAS）、智慧病房解決方案（iWard）、遠距醫療服務（iTeleMed）及用藥管理系統（iMedication）等。

研華指出，藉由協助導入上述應用，將有助於越南泰和綜合醫院醫師在團體或一對一診斷時能輕鬆取得病史，同時患者的用藥情況也能滴水不漏的準確監控，進一步減輕醫療團隊負擔、降低整體醫療風險並提升醫療效能。

越南泰和綜合醫院預計今年6月正式啟用，將成為越南首家智慧醫院，將直接為越南民眾帶來巨大利益，嘉惠周邊省分，且此次專案為越南醫療產業數位化轉型的突破之舉，在正值與新冠肺炎疫情持續奮戰之際，可謂是振奮人心、值得驕傲且迫在眉梢的一步。

研華越南子公司總經理Do Duc Hau表示，建置智慧醫院除得以優化經營體系、提升醫療品質、有效降低醫療成本並減輕醫院負擔，病患也能接受更好的醫療服務體驗。及早導入數據資料平台，應用大數據分析及AI技術提高醫療品質，亦可解決越南資深醫生短缺問題。

Do Duc Hau進一步說明，研華不僅提供智慧醫療解決方案（iHospital）及智慧醫療設備，助力醫療照護團隊優化診斷與治療效率、並提升病患住院期間的滿意度。同時也確保所有導入的解決方案及醫療設備，滿足越南衛生局2017～2018年提出的醫療設備及軟體法規。

除此之外，研華亦透過與當地多家軟體廠商合作，支援智慧醫療設備資訊整合，將加密後的患者病歷數位化後儲存於集合資訊平台上，以利醫護人員隨時共享與存取，提供病人安心、安全、可信任的資安環境。

越南泰和綜合醫院的投資方Truong Thi Bich Thuan則認為，泰和綜合醫院很榮幸成為越南將數位化技術應用於醫療檢查和治療的先驅。此次能與研華順利打造智慧醫院，主要得益於來自國內外各領域知名專家與醫師所組成的團隊支持。

Truong Thi Bich Thuan表示，在導入此應用後，將有助於強化醫院診斷、治療和手術量能，進而減少不必要和不安全的轉院次數、紓緩專科醫院過度擁擠現象，進而提高民眾對寧順省醫療保健體系的信任度與滿意度。