美國之音報導，北韓一例貨物列車星期天（16日）越過連接中國和北韓的鴨綠江大橋進入中國。這是自從北韓實施最嚴密的防疫措施，關閉朝中邊界以來，首次經證實的列車過境活動。首爾的官員說，去年底，他們在密切關注預示著放鬆限制、跨邊界鐵路運輸的恢復。

北韓尚未正式公佈過任何新冠病毒疫情的感染病例，從2020年初大流行開始，北韓就實施了極其嚴格的防疫措施，包括關閉邊界和限制國內旅行。

韓聯社引述多個未透露姓名的消息來源說，北韓一列貨物列車星期天從新義州一路行駛，越過鴨綠江大橋，抵達中國東北城市丹東。韓聯社說，這是北韓正式開啟朝中陸路邊界以來首次過境活動。

消息來源對韓聯社說，目前尚不清楚這列貨車是否裝載任何貨物進入中國，但很可能在星期一返回朝鮮時滿載「緊急物資」。

日本共同社也援引知情人士的話對北韓貨物列車抵達丹東進行了報導。

雖然中國的數據顯示，中朝兩國一些有限的貿易仍在繼續，大多數的貨物運輸似乎使用北韓的港口，而不是越過陸路邊界的火車。

聯合國說，在經過近兩年的邊界關閉之後，一些人道主義援助正在流入北韓，儘管包括食品在內的關鍵物質運輸仍然受阻。

在南浦港經過長達三個月的隔離後，幾批營養品和醫療援助物資進入北韓，但是尚未有經過證實的主要貨物通過火車運輸進入北韓的先例。