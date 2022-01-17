停靠花蓮縣豐濱鄉石梯漁港的賞鯨船「海鯨號」今凌晨不明原因起火，甚至波及到旁邊的另艘海鯨號，火勢經1個小時才撲滅，所幸當時船上無人，無造成任何傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉石梯漁港驚傳火燒船，1艘靠岸的賞鯨船「海鯨號」今凌晨不明原因起火，花蓮縣消防局獲報後趕赴滅火，怎料火勢旺盛猛烈，不斷從船上竄出，甚至波及到旁邊的另艘海鯨號，歷經1個小時才撲滅火勢，所幸當時船上無人，無造成任何傷亡。據了解，賞鯨船依現在行情，1艘至少3千萬，2艘約6千萬，而業者接獲消息後，心情十分低落。

海巡署東部分署第12岸巡隊石梯安檢所人員今天凌晨3時許，前往石梯漁港巡港，發現停靠岸邊的1艘賞鯨船「海鯨號」冒出火光，甚至飄出濃濃白煙，便初步拿滅火器先行滅火，怎料火勢過大，無法撲滅，趕進通報花蓮縣消防局，請求救援。

花蓮縣消防局獲報後，隨即出動豐濱車組，共計3車4人前往滅火，不過火勢甚大，加上火舌不斷從船上竄出，不慎波及旁邊另1艘「海鯨號」，當消防人員到達現場時，岸邊出現熊熊火光，且2艘賞鯨船已全面燃燒，所幸當時船上無人，火勢在1個小時後完全撲滅，不過詳細的起火原因仍待調查。

據了解，位在花東交界的花蓮石梯港，是台灣的賞鯨發源地，1997年全台第一艘賞鯨船「海鯨號」從石梯港出發，開啟賞鯨業20年風華，此次被燒毀的1艘船，就是賞鯨船的始祖海鯨號及1號船。

記者致電業者，無人回應，不過據員工透露，老船長在睡夢中接到電話通知船隻起火的消息後，趕赴現場，眼睜睜看著自己的心血被燒毀，心情十分低落，不過他也不清楚起火原因為何。

據其他的賞鯨業者透露，依現在行情，1艘賞鯨船造價至少需3千萬，2艘就需要6千萬，如今2艘船被無情大火燃燒殆盡，損失十分慘重。