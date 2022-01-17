台中市長盧秀燕近期遭綠營猛攻，引發各界關注，國民黨台北市議員李明賢表示，民進黨貼標籤招式很有用，自己選區內一個國民黨籍的里長對盧秀燕看法就是這樣被洗腦成功，「我聽到差點要暈倒」，他認為台中市府要盡快有所處理才行。

李明賢14日在網路時事節目「POP大國民」上表示，「貼標籤真的有用」，像在他內湖南港選區裡，有一個很藍的國民黨籍里長，之前就表態很欣賞盧秀燕，稱讚盧是媽媽市長，形象很好，可是自己13日去拜會這位里長，里長居然跟他說，沒想到盧當市長後跟財團關係很好，「我聽到差點要暈倒」，這就表示被成功洗腦了。

李明賢直言，各方媒體民調半年前的調查結果都是盧秀燕遙遙領先，甚至民進黨還推派不出候選人出來和盧競選，曾幾何時現在變成這樣情形，所以中二選舉結束後，現已進入台中市長選戰，像之前媒體報導的爭議事件，他認為台中市府要趕快處理才行。

對於接下來的地方大選選情，李明賢指出，本來認為國民黨執政14各縣市選情如同一個無堅不摧的防線，但因為中二選舉，台中出現破口，而宜蘭方面則是擔憂司法後續產生政治效應，除上述兩縣市外，若其他縣市若也有類似情形發生該怎麼辦，所以國民黨都要謹慎因應。