龍華科大「益幸福公益團隊」，近期發起「毛起來愛，用認養代替購買」活動，號召大眾認捐寵物飼料，日前更帶領30多位愛心志工前往新北市平溪「張媽媽流浪動物之家」擔任一日志工，協助整理園區內環境，讓毛小孩有個舒適的家。

「益幸福公益團隊」是由龍華學生組成的志工團體，創辦人周煌展表示，希望藉微薄之力拋磚引玉，喚起社會大眾關懷流浪毛小孩，團隊也會不斷持續舉辦各項公益活動，希望更多企業及愛心人士能夠共同響應。

志工王議德表示，這是第一次前往張媽媽園區擔任志工，先前都是到建國花市擔任愛心領養志工，那時才看到十幾隻毛小孩，沒想到這次到園區內居然有數百隻毛小孩，看到每一隻毛小孩都好可愛，也都受到張媽媽細心的呵護，他們都很渴望能夠有一個好主人，呼籲大家領養代替購買！

志工楊佳萱也說，這次參與毛小孩公益活動，讓她領悟很多，在張媽媽園區內看到很多隻可愛的狗狗，覺得每個毛孩都非常可愛，希望浪浪們都能夠擁有溫暖的歸宿。

張媽媽流浪動物之家負責人表示，流浪動物或許牠一出生是可憐的，但其實我們可以一起改變牠們的命運，每一隻毛小孩都應該過得幸福自在，因為牠們值得，也是我們的責任。同時歡迎親子民眾踴躍前往參觀、領養，讓每個毛小孩將來都有屬於自己的家!