冬天坐著沒動也常滿頭冒汗，心臟會像才剛短跑般跳動快速，除了檢視有無心血管疾病問題之外，甲狀腺異常也是關鍵重點。臺安醫院陳代謝科林毅欣醫師接受《健康療天室》專訪時表示，甲狀腺異常症狀好發於女性，他提醒7大超危險警訊，若未妥善治療控制，恐釀「甲狀腺風暴」，造成心臟衰竭，猝死率甚至高達3成。

「甲狀腺風暴」致死率達3成！ 醫示警7症狀：不吃藥恐釀心衰竭休克。(影音來源/健康療天室)

林毅欣醫師指出，甲狀腺是體內重要的內分泌器官，分泌的甲狀腺素掌管全身新陳代謝。如果未能維持平衡，分泌甲狀腺素過量的話，會形成甲狀腺亢進；反之分泌不足，又會變成甲狀腺功能低下，對人體都會造成不良反應。

●甲狀腺亢進引起心跳過度 「甲狀腺風暴」恐致心衰竭猝死

醫師提醒，脖子變粗、眼睛凸、小腿腫又黑、手指變成杵狀指等，都是甲狀腺亢進的症狀，必須多留意。

心悸則是更明顯的甲狀腺亢進特徵。林毅欣醫師指出，一般健康成年人的每分鐘心跳約在60-80下之間，但他臨床上曾見過休息過再量測，還量測到每分鐘破百次的心跳，喝個咖啡下去更飆到180下。

林醫師表示，像這樣的患者，通常都是甲狀腺亢進的情況已持續一陣子，對身體的影響已經形成「甲狀腺風暴」，情況有如患者的心臟、肝臟、腎臟、腦部都已經浸潤在甲狀腺的荷爾蒙裡，內臟都已經沒辦法代償。最危險的情況就是：心臟承受不住跳動的能量，造成心肌無力，可能突然之間就心跳就停止了。

(圖/中時新聞網製作陳友齡製圖)

●維繫甲狀腺平衡狀態 就醫與調整生活作息是重點

由於初期的甲狀腺亢進，對患者來說往往無感，等到感覺不舒服時，通常荷爾蒙的指數都已超標兩倍以上了。林醫師強調，甲狀腺功能異常的患者，首要必須遵照醫囑服藥、保持心情樂觀輕鬆、飲食營養均衡，充足睡眠等都是基本防治要素。要特別提醒的是，甲狀腺亢進患者要限制攝取含碘食物，像是海帶、海苔、紫菜等要儘量避開。

甲狀腺亢進患者，要限制攝取高碘食物。圖/健康療天室提供)

除此之外，醫師提醒，20至30歲的女性是甲狀腺亢進的好發族群，還有更年期女性也要多留意。數據顯示，年輕時曾有甲狀腺亢進的女性，經過治療痊癒後，有4到5成的人在更年期時會再次發作。

至於甲狀腺低下的好發族群，林醫師指出，60歲以上長者，可能因老化、低鹽飲食造成缺碘而引發；80歲以上長者更有高達20％可能患有失智症合併甲狀腺功能低下。甲狀腺功能低下也會導致心臟沒力，引發下肢水腫，熟齡族群如有這些狀況，最好也就醫檢測甲狀腺指數。