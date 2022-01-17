大陸國家統計局17日公布多項經濟數據，其中，2021年全年GDP年增率為8.1％，優於市場預期的8％。2021年第四季GDP年增率為4％，優於市場預期的3.5％。

路透稍早報導，大陸2021年各季經濟增長呈現逐季下滑趨勢，主要來自房市放緩、防疫措施對消費的影響等，都對經濟增長帶來阻力。從各季表現來看，第一季GDP年增18.3％、第二季年增7.9％、第三季年增4.9％。

報導稱，世界銀行日前報告指出，2021年，大陸經濟在上半年強勁反彈，儘管在下半年有所降溫，但實際GDP增長率將達到8％，世界銀行並預估大陸2022年GDP將增長5.1％。另外，大陸社科院也預測，2021年GDP將在8％左右。

另，法新社報導，隨著2021年各國在疫情管制中有所放寬，全球的貨物需求量激增，這也帶動了2021年大陸出口量大幅增長。但2021年下半年以來，大陸經濟復甦受到了多重阻礙，包括官方面對多地爆發的疫情依舊採取嚴格的清零政策；以及減排造成停電、供應鏈問題和能源成本飆升等，都是影響下半年經濟增長的主因。