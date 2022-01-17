天津實施軟封城，日商羅姆（Rohm）已經停產，重啟時間未明，多家車廠也陸續停工，由於天津當地至少有六家日、韓、美被動元件廠在當地設廠，目前尚未傳出停工災情，但是大陸為迎接北京東奧的防疫政策，夠讓供應鏈繃緊神經。

根據工研院產科國際所統計，在天津設廠的被動元件廠包括韓廠三星電機，日廠京瓷、Panasonic、Nichicon、太陽誘電，此外，美系廠商AVX在天津也設廠，因此即使尚未傳出有被動元件廠停工，天津的疫情仍頗受業內關注。

中國大陸是被動元件廠主要生產基地之一，蘇州、東莞、昆山、湖南、無錫、湖北等，是日、韓、台廠的產能大本營；其次東南亞如菲律賓、馬來西亞也是被動元件產業製造重鎮，中國大陸、東南亞的產能重鎮遭疫情襲擊，一度是2019年、2020年推升被動元件價格上漲的主因，如今疫情再燒回中國大陸，供應鏈的應變能力再度面臨考驗。

北京將於2月舉行冬季奧運，大陸各地繃緊神經，全力防堵病毒蔓延，特別是距離北京不遠的天津，首度傳出新冠肺炎疫情，更讓大陸官方警鈴大作，啟動大規模、多次的核酸檢測，據外電媒體統計，目前包括羅姆半導體、大眾汽車、一汽豐田等公司的天津廠均已經暫時停產，雖然依照過去封城的經驗，短時間封城還有庫存因應，但是距離北京冬奧還有十九天，若停產時程拉長至2月，恐打亂供應鏈。