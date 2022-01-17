國內疫情升溫，晶圓代工廠聯電防疫措施今天升級，除禁止訪客，並恢復分組分區上班。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，聯電高度警戒，除維持員工上班量測體溫等作法外，防疫措施今天進一步升級。

聯電指出，目前禁止外來訪客，並恢復先前的紅、藍軍分組分區上班措施，尚未實施居家上班。內部將持續密切留意疫情變化發展，動態調整防疫作為。（編輯：張良知）1110117

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