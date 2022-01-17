科技廠防疫升級！聯電宣布：分組分區上班 10:342022/01/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯電宣布防疫升級，即日起分組分區上班。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升溫，晶圓代工廠聯電防疫措施今天升級，除禁止訪客，並恢復分組分區上班。 國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，聯電高度警戒，除維持員工上班量測體溫等作法外，防疫措施今天進一步升級。 聯電指出，目前禁止外來訪客，並恢復先前的紅、藍軍分組分區上班措施，尚未實施居家上班。內部將持續密切留意疫情變化發展，動態調整防疫作為。（編輯：張良知）1110117 元大金防疫再升級 實體會議全面改線上 疫情下登場 學生寒假體育育樂營預計吸引3500人報名 #聯電 #分組 #分區 #國內 #防疫措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警大生實習 校長訪視鼓勵認真學習 12:022022/01/14 社會 外資狂撒286億掃貨4.2萬張台積電 還買超這3檔金融股 17:492022/01/14 財經 台銀聯防體系異地辦公 一銀、華銀、彰銀啟動分流上班 21:082022/01/16 財經 科技廠繃緊神經 伺機重啟居家辦公 04:102022/01/14 產業．科技 Omicron疫情險峻 警大校長陳檡文南下關心實習學生 10:132022/01/14 寶島 錢應多留國內 金管會不考慮檢討國外投資上限 13:462022/01/16 財經 怕禁內用趕快吃 餐飲業績爆棚 04:102022/01/17 財經焦點 台中稽查視聽歌唱業 唱歌未戴口罩最高罰1萬5 12:492022/01/15 生活 清零抗疫 陸Q1經濟壓力大 04:102022/01/14 全球財經 台積電開盤大漲13元 登685元新高價 台股漲逾百點 09:072022/01/17 財經 採買年貨 侯友宜籲分流避免群聚 04:102022/01/17 地方新聞 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 航運塞爆恐成世紀噩夢！專家爆美國人做錯這件事 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 台積電創新高「679大學長」解套！網嗨爆喊：終於等到了 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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