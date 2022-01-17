大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷等4名台商，2020年總統大選期間被控舉辦餐會幫國民黨總統候選人拉票，被訴違反總統副總統選舉罷免法，台北地方法院將林判刑3年10月，副秘書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞各判刑1年8月，可上訴。