總統大選 台商林懷被訴賄選 判刑3年10月 10:142022/01/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台商林懷等人被訴在2020年總統大選賄選遭判刑。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷等4名台商，2020年總統大選期間被控舉辦餐會幫國民黨總統候選人拉票，被訴違反總統副總統選舉罷免法，台北地方法院將林判刑3年10月，副秘書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞各判刑1年8月，可上訴。 2020年總統大選 5台商被訴賄選 各遭判刑1年8月及3年10月 社評／無緣RCEP 台商的替代選擇 #林懷 #賄選 #選舉罷免法 #長沙 #台商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新加坡12月非石油國內出口優於市場預期 11:002022/01/17 財經 小小世界盃U15組 莊家食品報仇封王 04:102022/01/17 運動天地 催打第三劑 1922預約平台18日再開放 14:142022/01/16 生活 大陸總人口增至14億1260萬人 城鎮化率提高 10:282022/01/17 兩岸 他年收135萬貸1000萬買房 網見這優勢氣炸：根本太爽 16:572022/01/16 生活 台鐵台中烏日事故 男子遭自強號撞擊身亡 03:272022/01/17 社會 拜登岸田21日視訊會晤 聚焦美日關係印太安全 08:032022/01/17 國際 東京疫情擴大 未滿10歲確診者急增 10:272022/01/17 國際 純網銀首度開貸 利率殺到1.68％ 04:102022/01/17 生活新聞 台東金峰鄉民宅火警 1名年約30歲男死亡 22:392022/01/16 社會 基隆愛一、仁二路口違規轉彎肇事多 2月1日起科技執法 04:102022/01/17 地方新聞 社會熱門新聞 1人身體不適驗PCR！北市警局560人 即日起異地分流辦公 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 小三上門挑釁 尪一開口正宮呆了 2歲女兒「與她同名」 - 社會 總統大選 台商林懷被訴賄選 判刑3年10月 - 社會 媳婦「拒當傭人」把婆婆逼出一身病 妯娌決裂曝家中惡行 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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