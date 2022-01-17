因日前桃園機場出現群聚感染，加上境外移入高居不下，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝前往桃機前進指揮所擔任指揮官，將桃機防疫規格拉高，並實施長程航班落地採檢政策，不過卻傳出沒過幾天防疫就「降級」，前立委孫大千就在臉書點名指揮官陳時中應帶頭到機場前線執行勤務，說「也許指揮中心就能夠真正的具備同理心了」。

孫大千今（17）日在臉書表示，執行防疫需要的是超前部署和充足準備，而不是粉飾太平和表面工夫，認為既然決戰邊境是台灣防堵病毒的唯一策略，機場當然就成為第一線戰場，但若讓這些會長時間、近距離接觸到大量確診旅客的第一線人員只穿著防水隔離衣，也沒有配戴N95口罩，無疑是讓戰士在前線赤身裸體的作戰，用肉身擋病毒。

孫大千說，誇張的是指揮中心空喊了超前部署兩年多的時間，每天呼攏台灣人民隔離衣數量充足無虞，但「為什麼沒有辦法滿足機場第一線工作人員對於高規格隔離衣的需求呢？」居然還要讓他們自掏腰包採購隔離衣來進行自救，「這樣的指揮中心到底丟不丟臉？」

孫大千指出，學者專家們過去多次呼籲指揮中心應針對機場及防疫旅館的標準作業流程進行詳細指引和訓練，結果現在卻連疾管署在機場的防疫人員都不知原因的染疫，質疑「為什麼大多數第一線人員根本沒有受過防護裝備穿脫的訓練及考核？為什麼機場公司在沒有進行督導教育的情況之下，就叫人員直接上陣？」

孫大千因此直接在臉書點名陳時中，認為他應先帶頭到機場前線去執行一日的勤務，說「也許指揮中心就能夠真正的具備同理心了」。