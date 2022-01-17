大陸國家統計局今(17)日公布數據顯示，初步核算，2021年國內生產總值(GDP)114兆3670億元(人民幣，下同)，按不變價格計算，比上年增長8.1％，兩年平均增長5.1％。

分季度看，去年第1季度GDP年增長18.3％，第2季度增長7.9％，第3季度增長4.9％，第4季度增長4.0％。

分產業看，2021年第一產業增加值8兆3086億元，比上年增長7.1％；第二產業增加值45兆904億元，增長8.2％；第三產業增加值60兆9680億元，增長8.2％。