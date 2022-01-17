台南婦人開車疑恍神 翻落玉米田受困駕駛座 10:192022/01/17 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 50歲女駕駛疑似恍神，使整輛車偏離車道，掉落路旁的玉米田側翻。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 50歲女駕駛疑似恍神，使整輛車偏離車道，掉落路旁的玉米田側翻。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市鹽水區台19線104公里處，今天上午8點半發生一起車禍事故，50歲女駕駛疑似恍神，使整輛車偏離車道，掉落路旁的玉米田側翻，婦人受困在駕駛座，台南市消防局據報派遣鹽水分隊趕往救護，幸好婦人被救出後意識清醒、沒明顯外傷，但是因為驚嚇過度，送柳營奇美醫院觀察。 汐止7旬婦人違規穿越馬路 遭娃娃車衝撞送醫不治 寒流來襲 桃園平鎮警寒冬送暖揪感心 #婦人 #恍神 #玉米田 #50歲 #翻落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水老舊社區3天2火警3長者亡 事發地僅相隔300公尺 20:442022/01/10 社會 小貨車倒車未注意 北市7旬婦人等公車遭撞捲車底宣告不治 12:052022/01/07 社會 淡水民宅傳火警 老婦人倒臥客廳命危送醫急救中 19:232022/01/10 社會 婦打BNT不適裝葉克膜搶命 控恩主公退掛險害命怒提告 15:382022/01/05 生活 吳怡農恍神畫面曝光 陳揮文喊這句黃暐瀚竟掩面狂笑6秒 18:522021/12/31 政治 騎車從車陣竄出遭休旅車衝撞彈飛10公尺 台東婦人命危搶救中 17:552021/12/31 社會 投資APP詐騙老梗 頭份警與行員攜手守住婦人荷包 15:462022/01/05 社會 淡水民宅竄惡火 老婦人倒臥客廳雜物堆 送醫後不治 20:152022/01/10 社會 國3半聯結車輪胎噴飛砸中對向小客車 50歲女乘客當場死亡 15:352022/01/10 社會 顧美景險喪命！婦人柴山健行狂拍照 滑落海岸陡坡骨折 14:482022/01/01 社會 婦捧11萬現金欲匯款 詐團接到警察電話秒掛 14:422021/12/28 社會 社會熱門新聞 1人身體不適驗PCR！北市警局560人 即日起異地分流辦公 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 小三上門挑釁 尪一開口正宮呆了 2歲女兒「與她同名」 - 社會 總統大選 台商林懷被訴賄選 判刑3年10月 - 社會 媳婦「拒當傭人」把婆婆逼出一身病 妯娌決裂曝家中惡行 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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