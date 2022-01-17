50歲女駕駛疑似恍神，使整輛車偏離車道，掉落路旁的玉米田側翻。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區台19線104公里處，今天上午8點半發生一起車禍事故，50歲女駕駛疑似恍神，使整輛車偏離車道，掉落路旁的玉米田側翻，婦人受困在駕駛座，台南市消防局據報派遣鹽水分隊趕往救護，幸好婦人被救出後意識清醒、沒明顯外傷，但是因為驚嚇過度，送柳營奇美醫院觀察。