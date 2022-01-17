美系外資在最新公布的電池產業藍皮書中表示，電池經濟將重塑世界，電動車就是焦點，且認為電池市場成長不是新聞，反倒是市場多忽略了電池管理晶片(BMIC)的成長性，點名新唐(4919)因收購松下半導體，可提供最全面的產品，給予加碼評等、目標價由200元調升到212元。

美系外資針對全球電池產業發布最新藍皮書，看好電池經濟可以重塑世界，將使電動汽車成為焦點，預計2030年全球電動汽車電池規模將增長至2400~2500億美元，相較2020年的210億美元，複合年增長率為28%。

美系外資預估，電動汽車普及率將自2020年的3%提升到2030的44%，而電池管理IC(BMIC)潛在增長卻被市場低估。外資進一步說到，電池產業呈現上升趨勢其實並不新鮮，期涉及多個製造領域，包括特種化學品採礦、設備、零組件、機械、 包裝和原始設備製造商。

美系外資表示，在大中華區，過去兩年，主要電池供應商CATL(寧德時代)的股價表現強勁、上漲逾500%，相信市場低估了電池管理晶片(BMIC)的增長，因為它是一個利基市場，此為以往增長緩慢的功率半導體領域。BMIC到2030年可能增長到84億美元，相較2020年的26億美元大幅成長，BMIC是電池中最關鍵的半成品管理系統(BMS)，負責對電池進行充電/放電，監控充電狀態(SoC)並提供安全性，包括有兩種晶片，一種測量IC和1~2個保護IC，預計BMIC規模2020~2030年的複合年增長率為13%。

美系外資表示，BMIC主要成長動能來自車用電池，隨著電動汽車滲透率的提高，預計汽車動力電池的BMIC市場將 2020~2030年的複合年增長率為17%，這表明電動車BMIC規模將未來10年增長到3~4倍，且大陸供應商的市占率將擴大到20~30%，主要是考量大陸電動車產業的成熟度以及當地電動汽車的採用，但美國(德州儀器)、日本將持續拿下全球逾半的市占率。看好新唐在收購松下半導體後將可提供最全面的產品，給予加碼評等、目標價由200元調升到212元。