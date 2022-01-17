香港知名男星陳冠希（Edison）出道時憑著帥氣外型迷倒無數少女，但自從捲入一連串負面風波後，他便淡出演藝圈轉向經營潮牌服飾，與大陸超模秦舒培結婚並生下一位可愛的女兒後，夫妻倆也經常透過社群平台分享婚後的幸福生活。而秦舒培日前便在IG更新近況，火辣的穿搭立即吸引眾人目光。

秦舒培近日在IG上PO出一張照片，只見她留了一頭烏黑長髮，上半身疑似什麼都沒穿僅用長髮遮住，使性感又纖細的美背若隱若現，下半身則是穿著與品牌聯名的牛仔裙，大秀火辣好身材，吸引超過4000多人按讚，陳冠希看到後也跳出來留言「我的最愛」大方放閃，讓網友們直呼「狗糧吃飽了」、「眼光真的不錯」、「好甜啊，單身狗又被傷害了」意外引發話題。

事實上，陳冠希淡出演藝圈後除了將重心放在家庭以外也積極經營自家潮牌，與多家知名服飾品牌推出聯名商品，還親自擔任代言廣告，妻子秦舒培則一直默默用行動表達支持，這次的「半裸辣照」便是替全新聯名商品宣傳所拍攝的，而秦舒培纖細又勻稱的身材比例也成功吸引網友們的注意，直呼「嫂子身材太好了」、「果然是超模」、「冠希哥拍照紀數(技術)還是一如既往的好」、「我的仙女」、「姐姐太美了」、「這身材令人太羨慕了」、「漂亮！不愧是你孩子的媽」。