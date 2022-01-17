安心亞在代言的遊戲廣告中，一人分飾神秘貴族和女戰士兩角。（聖樹喚歌官方粉絲頁提供）

安心亞在代言的遊戲廣告中，一人分飾神秘貴族和女戰士兩角。（聖樹喚歌官方粉絲頁提供）

「國民女神」安心亞跨年晚會「黃金奶」造型炸出高收視和一波波好運，2022年第一個月還沒過完，手上已握7個代言，進帳超過千萬！最新遊戲廣告近日曝光，她一人分飾神秘貴族和女戰士兩角，大秀長腿和D奶，呼應遊戲的賣點「高福利、高爆率」。

安心亞表示，現場拍攝氛圍神秘，讓她很快就能入戲，她透露自己有事都會去問塔羅牌，曾被朋友推薦去找一位「很準」的老師：「老師說我那年年底會有桃花，對象是個ABC、對我很好，結果隔幾年了，還是查無此人。」

後來她又陪朋友去另一家占卜店，為了測試準不準，她跟朋友突發奇想角色互算、幫對方問牌：「結果塔羅牌說我朋友小氣、心機重；換朋友算我時，塔羅牌說我沒才華，搞得我們兩個在現場氣炸，差點翻桌！」

廣告中，安心亞扮演一位貴族，為了躲避惡煞追逐遁入一間深夜酒館，向塔羅占卜師求助，最終被帥氣「亞瑟王」拯救。她透露拍攝時一直忍不住欣賞對方的眼睛，「覺得他的瞳孔顏色很美」，她表示每個女生都應該幻想過自己遇到困難的時候，能被一個很帥的英雄拯救：「在脆弱、低潮的時候，陪伴黑暗期的自己，看到他就會覺得所有難關都不算什麼，有動力跨過去！」

迎向虎年，安心亞的事業運虎虎生風，和蔡振南合作的新劇《浪我在你身邊》上週推出，她再次挑戰演技，飾演檳榔西施；代言廣告也是一個接一個，最新曝光的「聖樹喚歌」手遊去年底至今預約已突破 50 萬人，遊戲22日上線。