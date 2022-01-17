擁有F罩杯的台灣成人女優孟若羽，本來要跟鄧佳華合作《華根初上》，因扛不住輿論壓力臨時棄演，人氣還是不減反增；《華根初上》導演圤智雨昨（16日）在臉書透露，一堆淫媒向孟若羽開出賣一次身可三個月不工作的高價，不過都被經紀人推掉了。

圤智雨16日在「戲引子」臉書表示：「近幾年越來越多正妹網美喜歡解人生成(就)解鎖了，發寫真、發數位單曲、辦二手拍賣、客串各種劇、成為某女郎、演出明星MV等等等之類的，但你知道嗎？有大部份的成就解鎖網美都是為了賣更高的價錢，所以才想成就解鎖的嗎？」

圤智雨直言發數位單曲很簡單，上架到各大平台就能聲稱自己是發片歌手，就能將賣價提高三、四倍，「我講的都是公開的秘密，是經紀人的，是社會記者的都知道，所以解鎖成就是幌子，真正要賺的是炒短線。」

圤智雨拿孟若羽當例子，表示她搭上鄧佳華炒到流量後，被一群淫媒看上，問經紀人她有無在賣身，開的價格高到三個月不工作也沒差，但都被孟若羽經紀人婉拒，「女優雖然是性方面的演員，但不代表私下就有在賣，反倒那些網美們，大部分藉由成就解鎖來讓自己得到更好的賣價，到底比較起來，誰比較髒？」

孟若羽開拍前辭演鄧佳華首部成人作品，被YouTuber游否希發文怒斥「這不是炒作什麼是炒作」，認為為何不能用履行合約或賠償違約金？圤智雨則跳出來反酸游否希蹭熱度，強調本來就不能強迫女優拍片，對此孟若羽發文表示AV圈多數都是依照女優的意願拍攝，因為家人不同意自己跟鄧佳華合作才辭退，並重申她不是拍片當下搞消失的女優，「我有在第一時間幫忙一起找人的，能做的我盡量去做了……但不管好壞大家都一定有話說。」

《華根初上》導演難忘鄧佳華床戰女優「可怕幕後」 苦訴「職業傷害」曝接拍續集可能｜中時新聞網