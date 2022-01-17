「台北港特定區區段徵收區」8筆土地將於3月4日上午10時在市府大樓24樓2422會議室，辦理公開標售作業，其中5筆為娛樂專用區，面積4538坪至8137坪，標售底價每坪33萬元至35萬元，另有2筆住宅區及1筆商業區也待標售，即日起於新北市土地標售行動網（網址：https：／／gis.land.ntpc.gov.tw／laow／）公告相關資訊。

新北市地政局表示，因應台61線西濱快速道路、台64線八里新店快速道路及陸續到位的淡江大橋、淡北道路、八里輕軌等優勢交通網路，加上鄰近臺北港的區位貿易條件，「台北港特定區區段徵收區」土地使用項目除原有零售業、餐飲業、金融分支機構、旅館及娛樂相關產業外，更新增電子資通訊、生技醫療、綠色能源、智慧物流產業使用，建蔽率及容積率分別為50％及300％，希望加速該區經濟發展，帶動智慧製造及物流產業群聚。

地政局補充，本區將以台北港為軸心，結合產業發展帶動地就業機會及在地十三行博物館、考古公園、水岸景觀及港都經貿，未來將吸引更多人口、商業、產業等活動，將八里打造為產業、遊憩、文化三大機能的複合型港灣城市，本次標售土地另有2筆住宅區及1筆商業區，為本區僅存3筆待標售住商土地，有意投標者，請詳閱投標須知，即日起至開標日3月4日上午9時30分前，均可將投標文件寄至「新北市政府郵局第99號信箱」。