大陸國家統計局今(17)日公布數據顯示，2021年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14億1260萬人，比上年末增加48萬人。

去年全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。

從性別構成看，男性人口7兆2311萬人，女性人口6兆8949萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8兆8222萬人，占全國人口的比重為62.5％；60歲及以上人口2兆6736萬人，占全國人口的18.9％，其中65歲及以上人口2兆56萬人，占全國人口的14.2％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9兆1425萬人，比上年末增加1205萬人；鄉村常住人口4兆9835萬人，減少1157萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為64.72％，比上年末提高0.83個百分點。

全國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）5兆429萬人，比上年增加1153萬人；其中流動人口3兆8467萬人，比上年增加885萬人。