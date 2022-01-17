香港東網報導，美國航空母艦打擊群在南海演練戰術針對中國，近日對南沙群島環繞巡航。與此同時，駐守日本的一艘美國兩棲攻擊艦出海，與艦載隱形戰機展開飛行作業，意味美國目前在西太平洋部署一艘航空母艦及兩艘兩棲攻擊艦。

中國南海戰略態勢感知計畫表示，美國海軍航空母艦卡爾文森號一架CMV22B艦載運輸機周日（16日）從菲律賓民都洛海峽，飛往日本沖繩縣嘉手納空軍基地，猜測卡爾文森號已經取道該海峽、穿越菲律賓中部從南海前往菲律賓海。

卡爾文森號航空母艦打擊群上週二（11日）經菲律賓與馬來西亞之間的巴拉巴克海峽由蘇祿海駛入南海後，沿婆羅洲西北部水域南下至汶萊對出、南沙群島以南的水域；上週二至上週六（15日）在南海與埃塞克斯號兩棲戰備群演習。

衛星圖片顯示，卡爾文森號在南海期間一直圍繞南沙群島巡航，上週五（14日）在以西的水域，翌日駛至以北的水域，周日則在東面的民都洛海峽。該艦去年11月在南海期間亦針對南沙群島演練包抄戰術，並在區內關鍵海峽穿梭航行。

另一頭，以日本長崎縣佐世保海軍基地為母港的美國兩棲攻擊艦美利堅號，上週六在東海與F35B隱形戰機展開飛行甲板作業。軍方指美利堅號正在第7艦隊的責任區行動，作為一支準備就緒的反應部隊，捍衛印太地區的和平及穩定。

「南海戰略態勢感知」推測，美軍三個大型水面編隊近日在中國周邊集結，或將聯手展開「1＋2」的聯合演習。該機構稱，1月16日，南海方向，據艦載運輸機CMV-22B的軌跡推斷，美海軍「卡爾·文森」號航母繞南沙群島機動後，已經由民都洛海峽離開南海，再次上演快打快收；東海方向，美海軍「美利堅」號兩棲攻擊艦1月14日從佐世保出港，16日已航行至沖繩附近海域。

接下來美軍在西太活動的一個航母打擊群和兩個兩棲戒備群或將進一步匯合，進行「1＋2」的聯合演習。