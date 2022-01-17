大S（徐熙媛）日前宣布與汪小菲結束10年婚姻，儘管雙方強調和平分開，男方婚內出軌的消息卻從沒停過，小三身分遭起底是張穎穎，儘管汪小菲多次澄清仍無法平息傳聞，對此，張穎穎從不做正面回應，照樣發美照送福利給粉絲，只留下所有祝福她和汪小菲的留言，將惡評全刪掉。

張穎穎9日曬出美照，精緻五官和凹凸有致的身材吸引不少網友留言，不少網友都替大S抱不平，對此，張穎穎只在留言區寫下：「不好的評論都會刪除」，能看到底下沒有負評，真的被她刪得一乾二淨，反而和汪小菲相關的祝福通通留在版面上。

張穎穎將負評全刪掉，只留稱讚、祝福她的留言。(圖/翻攝自微博)

許多粉絲對張穎穎和汪小菲的戀情表現支持，還送上祝福，讚汪小菲眼光獨到，祝福他們有情人終成眷屬，這些全被張穎穎留下，不僅如此，還有網友誇獎她比大S漂亮，儘管如此敏感，張穎穎還是沒有刪掉，我行我素的舉動讓網友傻眼，也引起網友熱議，認為張穎穎似乎是默認和汪小菲確實在一起。

網友不買單張穎穎的一番操作。(圖/翻攝自微博)

消息曝光後，網友們紛紛為大S補血，「照騙而已，大S 24歲已經紅遍亞洲了」、「說句實在的，如果沒有大S，大部分網友不會認識汪小菲，最後也不會認識有可能是插足二人婚姻的小三張穎穎」、「世人會都對小三品頭論足，當小三還會被歌頌？」、「張穎穎全是雷同姿勢，漏腰並且P到畸形」。