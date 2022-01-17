韓國軍方證實，北韓17日從平壤機場朝著東海方向，試射2枚懷疑是短程彈道飛彈，為1月以來不到兩周內的第四次試射飛彈，試射次數之頻繁並不尋常。

儘管包括日本與澳洲等亞洲股市17日盤中走高，但韓國股市KOSPI指數受北韓再次試射飛彈的影響，盤中下跌逾1％報約2888點。

北韓2017年也曾在平壤機場試射「火星12型」（Hwasong-12）中長程彈道飛彈（IRBM）。

日本政府也報告北韓17日試射飛彈的行動。內閣官房長官松野博一譴責北韓的行為，對區內和平與安全構成威脅。

外界認為北韓近日頻繁試射飛彈，是要給美國政府壓力以逼迫雙方展開談判。拜登12日以北韓的武器計劃為由，向北韓實施他上台以來的首次制裁措施，並要求聯合國安理會將數名北韓個人與實體列入黑名單。

北韓堅持其多次試射飛彈，是基於自我防衛而施展國家主權的權利，指責美國祭出的新制裁措施才導致國際緊張情勢升級。