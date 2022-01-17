每當美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息，導致股市震盪，但貨幣政策正常化代表經濟前景強勁，且象徵風險情緒的美元指數、高收益債信用利差沒有大幅波動，市場充沛的資金勢將重返股市，特別是獲利呈高速成長的AI、5G科技股，更是投資重點。觀察具代表性的AI指數與5G指數，近一季均有雙位數漲幅，表現明顯超越美股大盤指數，近期因聯準會偏鷹訊息而出現的拉回，是多頭走勢中相對更佳的中長線進場點，適合透過AI、5G ETF參與。

觀察國內投資範圍含括「AI、5G」的投資標的亮眼表現可得到驗證，根據彭博資料統計，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」、「ICE FactSet全球未來通訊指數」、「STOXX全球人工智慧指數」近一季（2021/10~2021/12）漲幅分別達17.1％、15.8％、10.4％，均超越那斯達克綜合指數的8.3％。

元大全球AI研究團隊分析，最新FOMC會議記錄顯示，與會官員普遍認為有必要提前或加速升息，訊息一出推升美債殖利率，科技股評價面首當其衝，短線出現顯著修正，但從前次美國降息尾聲到進入升息循環的經驗觀察，股市雖然在首次升息前夕有所修正，但終究回歸企業獲利基本面成長而持續走揚。

從基本面觀察，終端市場持續帶動上游半導體需求，根據SEMI國際半導體產業協會日前公布的年終整體OEM半導體設備預測報告，全球原始設備製造商（OEM）2021年半導體製造設備銷售總額，將大幅提升44.7%、以1030億美元創下歷史新高紀錄，SEMI預期2022年隨著半導體設備市場成長，半導體製造設備銷售總額將持續創高，可望來到1140億美元史上新高。

觀察投資國際AI、5G的ETF也有亮眼表現，以元大全球AI ETF（00762）為例，其追蹤的「STOXX全球人工智慧指數」近一季漲幅達10.4%，成分股包含AI演算法、大數據雲端資料儲存公司和高效運算晶片大廠，主要持股包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、賽靈思（Xilinx）、英特爾（Intel）等在AI晶片領域領先的指標企業，也有Alphabet（Google母公司）和Meta（臉書）等積極在AI軟體服務和社群媒體發展的公司。

元大未來關鍵科技 ETF（00876）與元大全球未來通訊（00861）分別追蹤「iSTOXX 全球未來關鍵科技指數」與「ICE FactSet全球未來通訊指數」，成分股包含全球5G元件與基礎建設製造商，指數近一季漲幅分別達到17.1％與15.8％。建議投資人在選擇主題型投資標的時，可優先選擇符合未來趨勢的題材，其反彈領漲特質明確，把握市場震盪拉回持分批佈局，可望把握長線成長契機、迎來多頭行情。