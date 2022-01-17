非自願離職失業勞工請注意！凡家有子女就讀私立大專院校，經向勞動部申請「2022-1學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向新北市勞工局申請生活扶助金，最高可補助1萬1800元補貼，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，完全比照軍公教子女教育補助標準，收件即日起至2月25日。

為避免失業造成子女就學中斷困擾，新北市勞工局會在每年9月中旬，優先輔導失業勞工向勞動部申請補助，經該部勾稽比對後，一般在隔年1月中旬寄發審核結果通知單，勞工局再透過差額補助，降低與軍公教子女教育補助的差距。失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、110-1學期學費單影本、存摺影本，即可提出申請。

勞工局提醒，相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及7個公立就業服務站免費索取，也可連結「新北勞動雲」(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／page／grant-for-child-education-of-unemployment-worker)，下載申請表。而錯過勞動部2020-2學期失業子女就學補助申請的新近非自願離職失業勞工，也可來電29603456轉勞工局組織科（分機6302-6314）洽詢細節。